***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 16:39
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/730 Esas sayılı davasına konu Borcun merhum Kemal Zorlu mirasçıları tarafından, davacı Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye bugün yapılan son ödemeyle, anapara, faiz ve tüm ferileri ödenmiş olup, davaya konu borç tüm ferileriyle birlikte sona ermiştir. Ve taraflarca karşılıklı gayrıkabili rücu ibralaşılmıştır.
Saygılarımızla,
15.08.2023 ÖDA 2023/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185614
BIST
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17:197.606
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -131,01
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.600
En Yüksek
7.795
17:1927,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1929,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1502
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:191.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TMSN
|74,80
|460.674.147
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.538.728
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.524.142
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|23.954.736
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.860.425
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.434.654
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.226.123
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|ONCSM
|237,80
|539.939.800
|% -9,44
|
|ASTOR
|140,30
|10.105.009.388
|% 0,21
|
|THYAO
|259,60
|8.763.729.195
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|AKBNK
|29,72
|6.083.451.864
|% -1,59
|
|GARAN
|54,70
|4.531.235.508
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,97
|2.810.789.184
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.649.981
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,05
|3.949.618.410
|% 0,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0438
|27,0587
|% 0,19
|
|Euro
|29,5810
|29,6079
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,55
|
|Frank
|30,7118
|30,8968
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1915
|7,2276
|% 0,21
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|-11,00
|
|Tam
|11.101
|11.178
|-28,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,04
|
Seans Raporu
17:17
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17:32YEOTK
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 152.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 074, 294 adet işlem
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17:31GENIL
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 62.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 283 adet işlem
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
-
17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de