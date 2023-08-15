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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.08.2023 16:39
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/730 Esas sayılı davasına konu Borcun merhum Kemal Zorlu mirasçıları tarafından, davacı Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye bugün yapılan son ödemeyle, anapara, faiz ve tüm ferileri ödenmiş olup, davaya konu borç tüm ferileriyle birlikte sona ermiştir. Ve taraflarca karşılıklı gayrıkabili rücu ibralaşılmıştır.
Saygılarımızla,
15.08.2023 ÖDA 2023/08





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185614


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