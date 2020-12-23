***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2020 09:50
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
22.12.2020 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,5 TL fiyat ve 1.000.000 TL nominal tutarında Borsada işlem görmeyen payımız Borsa dışında satılmıştır.
Bu işlemler sonrası Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.ndeki payları 22.12.2020 tarihi itibariyle 8.525.070,33 TL nominal tutar ile %42,63 olmuştur.
23.12.2020 ODA/23
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894368
BIST
11:041.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,03
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:047,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:049,3080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:04458,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 458,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:04
|CLEBI
|157,30
|30.591.627
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|INVEO
|47,62
|16.023.595
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|19.788.495
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|224.610.597
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,11
|462.958.150
|% 0,70
|
|TSKB
|1,88
|277.040.652
|% 1,62
|
|OYAKC
|8,91
|270.230.993
|% 4,95
|
|ALARK
|7,80
|259.418.538
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,19
|253.886.377
|% 1,39
|
|TSKB
|1,88
|277.040.652
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,19
|253.886.377
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,46
|115.492.633
|% 1,39
|
|HLGYO
|3,73
|224.610.597
|% -9,90
|
|YYAPI
|1,88
|103.339.375
|% 5,62
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6290
|7,6363
|% -0,30
|
|Euro
|9,3008
|9,3080
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2140
|10,2652
|% 0,14
|
|Frank
|8,5493
|8,6008
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0255
|2,0356
|% -0,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|6,63
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|49,55
|49,55
|-0,53
|
Seans Raporu
11:04
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11:19GOLTS
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11:16XU030
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11:16
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11:16YYAPI
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 240, 422 adet işlem