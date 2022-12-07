***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 09:37
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortağı Sn. Nafiz Zorlu'ya ait 25.234.501,428 adet payın satışı 06.12.2022 tarihinde Nafiz Zorlu tarafınca/ortaklığımızca Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mazhar Zorlu Holding A.Ş.sermayesindeki Nafiz Zorlu'ya ait paylar / oy hakları 06.12.2022 tarihi itibariyle %2,57 oranına gelmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla.
07.12.2022 ÖDA 2022/19
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/12/2022 25.234.501,428 25.234.501,428 28.027.832,929 2.793.331,501 % 25,82 % 25,82 % 2,57 % 2,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085068
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0193
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
18:051.061,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.061,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|FMIZP
|202,50
|47.936.983
|% 0,00
|
|EPLAS
|29,00
|27.614.278
|% 0,00
|
|ESCOM
|35,48
|30.944.473
|% 0,00
|
|GOLTS
|135,00
|43.891.667
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKMGY
|76,70
|9.261.103
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,50
|175.897.873
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,04
|34.409.050
|% 0,00
|
|ARMDA
|191,50
|2.406.622
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,03
|2.703.264.768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6267
|18,6310
|% -0,02
|
|Euro
|19,4677
|19,4870
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,4995
|22,6124
|% -0,20
|
|Frank
|19,6714
|19,7900
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.137
|7.196
|-4,00
|
|Yarım
|3.456
|3.518
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.759
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,35
|0,04
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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