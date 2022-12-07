***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirket ortağı Sn. Nafiz Zorlu'ya ait 25.234.501,428 adet payın satışı 06.12.2022 tarihinde Nafiz Zorlu tarafınca/ortaklığımızca Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mazhar Zorlu Holding A.Ş.sermayesindeki Nafiz Zorlu'ya ait paylar / oy hakları 06.12.2022 tarihi itibariyle %2,57 oranına gelmiş bulunmaktadır.Saygılarımızla.07.12.2022 ÖDA 2022/19Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)06/12/2022 25.234.501,428 25.234.501,428 28.027.832,929 2.793.331,501 % 25,82 % 25,82 % 2,57 % 2,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085068BIST