Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.12.2022 09:37
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket ortağı Sn. Nafiz Zorlu'ya ait 25.234.501,428 adet payın satışı 06.12.2022 tarihinde Nafiz Zorlu tarafınca/ortaklığımızca Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mazhar Zorlu Holding A.Ş.sermayesindeki Nafiz Zorlu'ya ait paylar / oy hakları 06.12.2022 tarihi itibariyle %2,57 oranına gelmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla.
07.12.2022 ÖDA 2022/19

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/12/2022 25.234.501,428 25.234.501,428 28.027.832,929 2.793.331,501 % 25,82 % 25,82 % 2,57 % 2,57




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085068


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.000
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  5.000  
En Yüksek
5.033 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 75,40 1.627.901.026 % 350,29  
FMIZP 202,50 47.936.983 % 0,00  
EPLAS 29,00 27.614.278 % 0,00  
ESCOM 35,48 30.944.473 % 0,00  
GOLTS 135,00 43.891.667 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6267 18,6310 % -0,02  
Euro 19,4677 19,4870 % -0,13  
Sterlin 22,4995 22,6124 % -0,20  
Frank 19,6714 19,7900 % -0,15  
Riyal 4,9397 4,9645 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 0,46  
Altın Gr. 1.060 1.060 -1,10  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.137 7.196 -4,00  
Yarım 3.456 3.518 -2,00  
Çeyrek 1.733 1.759 -1,00  
Gümüş.Ons 22,27 22,31 0,09  
Gümüş Gr. 13,33 13,35 0,04  
B. Petrol 79,29 79,29 -0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru