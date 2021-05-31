***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi31/05/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi31/05/2021Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31.05.2021 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan bir Üst Pazar olan "Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına,Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938976BIST