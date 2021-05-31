***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
31.05.2021 13:19
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Pazar Geçiş Başvurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
31/05/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31.05.2021 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan bir Üst Pazar olan "Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına,Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938976
BIST
15:141.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:148,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0712
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1410,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0731
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:14520,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,35
|Açılış
|: 520,84
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4935
|% -0,83
|
|Euro
|10,3614
|10,3688
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4081
|9,4648
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% -0,73
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,45
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,90
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:28XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 8, 379.00 milyon TL de
-
15:28GEDZA
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 199 adet işlem
-
15:25SANFM
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 772 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN