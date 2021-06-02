***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi31/05/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi31/05/2021Başvuru SonucuOLUMLUAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen BİAŞ-4-2257 sayılı Kararına istinadenKotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında şirket paylarımızın 03.06.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939518BIST