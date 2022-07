***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Özet Bilgi MZHLD SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK'nın KSS başvurumuza vermiş olduğu onay akabinde Bedelsiz Sermaye Artırımı kapsamında alınan Yönetim Kurulu Kararı bilgisidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 185.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 174.164.000,000 4100,18381 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.836.000 174.164.000,000 1607,27205İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 64.285.034,82Geçmiş Yıl Karları (TL) 30.492.100,14Özel Fonlar (TL) 78.231.842,02Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02Ek Açıklamalar06.07.2022 tarihinde SPK Bülteninde yayınlanan KSS Başvurumuzun Kurul tarafından olumlu karşılanmasına istinadenYönetim Kurulumuzun bugün Şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda 27.05.2022 tarih 2022/13 sayılı aşağıda yer alan kararının" 1) Özel Fonlar hesabında bulunan, iştirak satış kazancı istisnasını oluşturan 78.231.842,02 TL'nin2) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 30.778.035,99 TL' nin,3) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve4) Geçmiş yıllar karları hesabında yer alana.) Geçmiş yıllar karlarının 30.492.100,14 TL'lik kısmı,b.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TLOlmak üzere toplam 174.164.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,Buna görea) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.607,27 oranında bedelsiz arttırılmasına,b) Artırılan 174.164.000,00 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasınatoplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."Aynı şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurumuna ivedilikle başvuru yapılacak olup, eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.