***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2022 14:40
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK'YA BAŞVURU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 185.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 174.164.000,000 4100,18381 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.836.000 174.164.000,000 1607,27205
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 64.285.034,82
Geçmiş Yıl Karları (TL) 30.492.100,14
Özel Fonlar (TL) 78.231.842,02
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün Şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda 07.07.2022 tarih 2022/23 sayılı aşağıda yer alan kararının
" 1) Özel Fonlar hesabında bulunan, iştirak satış kazancı istisnasını oluşturan 78.231.842,02 TL'nin
2) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 30.778.035,99 TL' nin,
3) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve
4) Geçmiş yıllar karları hesabında yer alan
a.) Geçmiş yıllar karlarının 30.492.100,14 TL'lik kısmı,
b.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TL
Olmak üzere toplam 174.164.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,
Buna göre
a) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.607,27 oranında bedelsiz arttırılmasına,
b) Artırılan 174.164.000,00 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,
c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,
d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,
e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
Aynı şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051436
BIST