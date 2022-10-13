***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MZHLD BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Mevcut Bedelsiz nin2) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve3) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunun Geçmiş yıllar karları hesabında yer alana.)Yasal kayıtlarda Özel Fonlar hesabında bulunan iştirak satış kazancı istisnasının konsolidasyon düzeltmesi farkları düşüldükten sonra kalan 61.506.957,00 TL,b.) Geçmiş yıllar karları hesabının 30.616.985,16 TL'lik kısmı,c.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TLolmak üzere toplam 157.564.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,Buna görea) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.454,08 oranında bedelsiz arttırılmasına,b) Artırılan 157.564.000,00 TL'lik payların tamamın