***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2022 17:00
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Mevcut Bedelsiz nin
2) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve
3) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunun Geçmiş yıllar karları hesabında yer alan
a.)
Yasal kayıtlarda Özel Fonlar hesabında bulunan iştirak satış kazancı istisnasının konsolidasyon düzeltmesi farkları düşüldükten sonra kalan 61.506.957,00 TL,
b.) Geçmiş yıllar karları hesabının 30.616.985,16 TL'lik kısmı,
c.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TL
olmak üzere toplam 157.564.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,
Buna göre
a) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.454,08 oranında bedelsiz arttırılmasına,
b) Artırılan 157.564.000,00 TL'lik payların tamamın
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5888
En Düşük
18,5217
18:0518,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05996,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,13
|Açılış
|: 996,53
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
997,73
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5643
|18,5871
|% 0,25
|
|Euro
|18,1783
|18,1964
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9607
|21,0659
|% -0,04
|
|Frank
|18,5179
|18,6295
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|4,07
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.730
|6.811
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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