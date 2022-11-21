Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2022 15:33
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.559.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520 31.271.360,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768 28.144.224,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 38.307.416,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.836.000 97.723.000,000 901,83647

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 35.061.019,98
Özel Fonlar (TL) 61.506.957
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.836.000 TL'den 108.559.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1653 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi .pdf
EK: 2 tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081420


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.570
Değişim :  0,96% |  43,59
Açılış :  4.503  
Önceki Kapanış :  4.527  
En Yüksek
4.570 En Düşük
4.464
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6107 18,6241 % 0,08  
Euro 19,0623 19,0734 % -0,84  
Sterlin 21,9125 22,0224 % -0,61  
Frank 19,3537 19,4703 % -0,40  
Riyal 4,9382 4,9630 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -10,81  
Altın Gr. 1.040 1.040 -6,35  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.962 7.061 -70,00  
Yarım 3.387 3.452 -34,00  
Çeyrek 1.688 1.725 -18,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 -0,12  
Gümüş Gr. 12,43 12,44 -0,07  
B. Petrol 82,89 82,89 -4,73  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru