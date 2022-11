***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil MetniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.559.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520 31.271.360,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768 28.144.224,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 NâmaC Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 38.307.416,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.836.000 97.723.000,000 901,83647İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 35.061.019,98Özel Fonlar (TL) 61.506.957Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2022SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.836.000 TL'den 108.559.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1653 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi .pdfEK: 2 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081420BIST