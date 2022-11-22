***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.11.2022 13:24
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.836.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.559.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 3.467.520 31.271.360,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 3.120.768 28.144.224,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Nâma
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 4.247.712 38.307.416,000 901,83647 C Grubu C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.836.000 97.723.000,000 901,83647
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.11.2022
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 35.061.019,98
Özel Fonlar (TL) 61.506.957
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 1.155.023,02
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bedelsiz pay alma hakkı başlangıç tarihi 23.11.2022'dir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081577
BIST