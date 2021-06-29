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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 13:51



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3.467.520 TRY 3467520 TRY 32 İşlem Görmüyor
B Nama 3.120.768 TRY 3120768 TRY 28,8 İşlem Görmüyor
C Hamiline 4.247.712 TRY 4247712 TRY 39,2 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 04.11.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yoktur. Hayır 30.42 A,B ve C Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çevre Mühendisi 15.07.2002 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Denetim Komitesi Üyesi
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.07.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Hayır 0.01 A, B ve C Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
NAFİZ ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.11.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Hayır 25.82 A, B ve C Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
CENAN TEMO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11.08.2011 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi/Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944771


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