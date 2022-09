***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBAHRİ FANUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK) Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)BAHAR KADRİYE ERDEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN) Ekonomist GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)TÜRKAN ERİSEV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) Ziraat Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)KAMİL BEĞEN İCRA KURULU ÜYESİ Ekonomist İCRA KURULU ÜYESİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKAPLAMİN A.Ş. AMBALAJ 20000000 92139 TRY 0,46 BAĞLI MENKUL KIYMETEGS SİGORTA A.Ş. SİGORTA 2500000 25.000,00 TRY 1,00 BAĞLI MENKUL KIYMETGÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 30000000 659.687,45 TRY 2,20 BAĞLI MENKUL KIYMETEGE SÖKTEKS A.Ş. TEKSTİL 7.000.091,00 22.702,70 TRY 0,32 BAĞLI MENKUL KIYMETGÜÇ YAPI A.Ş. İNŞAAT 7000000 297.500,00 TRY 4,25 BAĞLI MENKUL KIYMETİZMİR ENERJİ A.Ş. ENERJİ 3750000 87.500,00 TRY 2,33 BAĞLI MENKUL KIYMETASAD ENERJİ A.Ş. ENERJİ 1000000 4.260,00 TRY 0,42 BAĞLI MENKUL KIYMETDE-PARK A.Ş. YÖNETİM 7500000 100.000,00 TRY 1,33 BAĞLI MENKUL KIYMETTASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. MATBAA 5000 500,00 TRY 10,00 İŞTİRAKEGE YILDIZ A.Ş. PAZARLAMA 50.525.000,00 3.759.984,03 TRY 7,44 BAĞLI MENKUL KIYMETEGEPLAST A.Ş. ÜRETİM 20.000.000,00 4.043.070,38 TRY 20,22 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. SİGORTA 50.000,00 49.600,00 TRY 99,20 BAĞLI ORTAKLIK