***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KEMAL ZORLU 33.020.692,37 TRY 30,42NAFİZ ZORLU 28.027.832,96 TRY 25,82DİĞER 47.510.474,67 TRY 43,76Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 3.467.520 TRY 3467520 TRY 3,19 İşlem GörmüyorB Nama 3.120.768 TRY 3120768 TRY 2,87 İşlem GörmüyorC Hamiline 101970712 TRY 101970712 TRY 93,93 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083017BIST