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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2022 19:33
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KEMAL ZORLU 33.020.692,37 TRY 30,42
NAFİZ ZORLU 28.027.832,96 TRY 25,82
DİĞER 47.510.474,67 TRY 43,76

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3.467.520 TRY 3467520 TRY 3,19 İşlem Görmüyor
B Nama 3.120.768 TRY 3120768 TRY 2,87 İşlem Görmüyor
C Hamiline 101970712 TRY 101970712 TRY 93,93 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083017


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 86,35 25.968.490 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
KONYA 3.272,50 367.827.495 % 10,00  
ALCTL 98,45 235.359.426 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6164 18,6225 % -0,08  
Euro 19,2120 19,2294 % -0,09  
Sterlin 22,1295 22,2404 % -0,31  
Frank 19,5071 19,6246 % 0,25  
Riyal 4,9380 4,9628 % -0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.754 4,93  
Altın Gr. 1.050 1.050 1,99  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.014 7.088 21,00  
Yarım 3.402 3.465 10,00  
Çeyrek 1.706 1.732 5,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,73 0,47  
Gümüş Gr. 12,97 12,99 0,24  
B. Petrol 86,50 86,50 2,25  
Seans Raporu 17:59
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