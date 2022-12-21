***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KEMAL ZORLU 33.020.692,37 TRY 30,42DİĞER 75.538.307,63 TRY 69,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089001BIST