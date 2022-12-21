***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 17:17
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KEMAL ZORLU 33.020.692,37 TRY 30,42
DİĞER 75.538.307,63 TRY 69,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089001
BIST
17:225.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,12
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:2218,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:2219,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:221.090,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.090,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KONYA
|3.356,10
|344.806.655
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.721.088
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|643.784.016
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|117.080.379
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|ARASE
|203,40
|260.576.291
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|12.491.467
|% -8,67
|
|ITTFH
|3,77
|200.879.141
|% -8,05
|
|RYSAS
|23,20
|71.047.255
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,45
|130.140.583
|% -6,66
|
|KRDMD
|18,93
|7.154.121.874
|% 3,95
|
|THYAO
|144,30
|6.032.839.577
|% -1,10
|
|AKBNK
|19,91
|5.206.698.480
|% -0,45
|
|EREGL
|42,24
|5.053.680.189
|% 0,72
|
|ASELS
|59,85
|5.052.364.811
|% -1,89
|
|EKGYO
|7,97
|3.557.626.712
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,93
|7.154.121.874
|% 3,95
|
|VAKBN
|12,30
|4.612.772.979
|% -3,07
|
|ISCTR
|12,82
|4.701.257.926
|% -1,08
|
|YKBNK
|12,15
|4.063.586.601
|% -0,82
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6636
|18,6671
|% 0,08
|
|Euro
|19,8050
|19,8148
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -0,36
|
|Frank
|20,0696
|20,1905
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9482
|4,9731
|% 0,08
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.353
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,68
|