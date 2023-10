***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBERNA VURALGİL SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ 03.02.2016 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 208269-701857DUYGU GÜR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 27.02.2023 0 232 216 11 86 yatirimciiliskileri@mazharzorlu.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 922417-927664Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SEMRA ZORLU 30.564.311,10 TRY 28,15DİĞER 77.994.688,90 TRY 71,85Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKAPLAMİN A.Ş. AMBALAJ 20000000 92139 TRY 0,46 BAĞLI MENKUL KIYMETEGS SİGORTA A.Ş. SİGORTA 2500000 25.000,00 TRY 1,00 BAĞLI MENKUL KIYMETGÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 30000000 659.687,45 TRY 2,20 BAĞLI MENKUL KIYMETEGE SÖKTEKS A.Ş. TEKSTİL 7.000.091,00 22.702,70 TRY 0,32 BAĞLI MENKUL KIYMETGÜÇ YAPI A.Ş. İNŞAAT 7000000 297.500,00 TRY 4,25 BAĞLI MENKUL KIYMETİZMİR ENERJİ A.Ş. ENERJİ 3750000 87.500,00 TRY 2,33 BAĞLI MENKUL KIYMETASAD ENERJİ A.Ş. ENERJİ 1000000 4.260,00 TRY 0,42 BAĞLI MENKUL KIYMETDE-PARK A.Ş. YÖNETİM 7500000 100.000,00 TRY 1,33 BAĞLI MENKUL KIYMETTASFİYE HALİNDE REMA A.Ş. MATBAA 5000 500,00 TRY 10,00 İŞTİRAKEGE YILDIZ A.Ş. PAZARLAMA 50.525.000,00 3.759.984,03 TRY 7,44 BAĞLI MENKUL KIYMETEGEPLAST A.Ş. ÜRETİM 190.615.223,00 53.697.668,57 TRY 28,17 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE EGE SİGORTA A.Ş. SİGORTA 50.000,00 49.600,00 TRY 99,20 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201026BIST