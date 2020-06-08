***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.06.2020 18:35
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (II-14.1) İkinci Bölüm 9. Maddesi Gereği Beyanımızdır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2020-31.03.2020 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir. 01.01.2020-31.03.2020 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir. Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların
Tarafımızdan incelendiği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize Sunarız. SAYGILARIMIZLA,
SİBEL SİNEM ZORLU
DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850001
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 6,8080
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|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6750
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7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,15
|Açılış
|: 370,95
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
371,27
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6027
|8,6459
|% 0,68
|
|Frank
|7,0683
|7,1109
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,24
|
|Altın Gr.
|371
|371
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.438
|-9,00
|
|Tam
|2.475
|2.506
|-13,00
|
|Yarım
|1.208
|1.223
|-6,40
|
|Çeyrek
|604
|612
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,07
|
|B. Petrol
|40,87
|40,87
|-1,43
|