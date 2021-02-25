***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.02.2021 20:37
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
Karar Sayısı
2021/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (II-14.1)
İkinci Bölüm 9. Maddesi Gereği Beyanımızdır. Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" ( II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir. Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize Sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913113
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
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|Önceki Kapanış
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1.515
En Düşük
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|Değişim
|: 2,28%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,0849
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423,51
En Düşük
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|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
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|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
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|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
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|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
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|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
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|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
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|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3292
|7,3333
|% 2,28
|
|Euro
|8,9379
|8,9583
|% 2,66
|
|Sterlin
|10,2472
|10,2986
|% 1,39
|
|Frank
|8,0588
|8,1073
|% 2,33
|
|Riyal
|1,9459
|1,9557
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,90
|
|Altın Gr.
|421
|421
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,09
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,24
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