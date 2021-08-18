***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 18:14
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
2021/26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (II-14.1)
İkinci Bölüm 9. Maddesi Gereği Beyanımızdır. Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" ( II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir. Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize Sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959053
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0908
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,45
|Açılış
|: 488,10
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5278
|8,5388
|% 1,07
|
|Euro
|9,9789
|9,9878
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,5766
|11,6346
|% -0,09
|
|Frank
|9,2315
|9,2871
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2613
|2,2726
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,36
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem