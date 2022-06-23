***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2022 10:41
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: TBY, Satıcı Üye: TBY (Fiyat: 60,00 TL, Miktar: 1.200.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038845
BIST
12:022.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,44
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
12:0217,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0324
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
12:0218,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0484
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:021.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.023,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|283.833.073
|% 9,95
|
|SILVR
|22,08
|10.703.085
|% 9,42
|
|BERA
|14,11
|224.362.518
|% 6,81
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|959.287.212
|% 0,19
|
|SASA
|45,76
|546.091.922
|% 1,46
|
|EREGL
|28,12
|518.739.955
|% -0,28
|
|SISE
|22,06
|516.144.779
|% -0,63
|
|TKFEN
|23,32
|444.329.655
|% 6,58
|
|ODAS
|3,21
|420.180.241
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,64
|130.185.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,90
|217.492.569
|% -0,41
|
|KARSN
|7,57
|274.281.702
|% 1,07
|
|TSKB
|2,29
|80.831.102
|% 1,33
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3654
|17,3690
|% 0,17
|
|Euro
|18,2589
|18,2817
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,1291
|21,2350
|% -0,23
|
|Frank
|17,8846
|17,9923
|% -0,36
|
|Riyal
|4,6146
|4,6377
|% 0,26
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-5,05
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,14
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.893
|-25,00
|
|Yarım
|3.338
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,39
|