***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.19 maddesine göre, Naturel Enerji payları 01.09.2021 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiNATUREL ENERJI XHARZ 01/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960987BIST