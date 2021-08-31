***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.08.2021 17:24
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.19 maddesine göre, Naturel Enerji payları 01.09.2021 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
NATUREL ENERJI XHARZ 01/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960987
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05485,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,90
|Açılış
|: 485,35
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3109
|8,3128
|% -0,71
|
|Euro
|9,8198
|9,8302
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,3988
|11,4559
|% -0,72
|
|Frank
|9,0449
|9,0994
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|5,29
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
-
17:59
ALCAR, AKFGY, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında