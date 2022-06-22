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***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

22.06.2022 18:18
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1200000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,64
Satıcının Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Yusuf Şenel / 1.200.000
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
60
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
46,60 - 70,03
İşlem Tarihi
23/06/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. sermayesinin %3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000 TL nominal değerli payların, pay başına 60 TL fiyatla Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. tarafından Yusuf Şenel'e satışı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038759


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DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
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Riyal 4,6085 4,6316 % 0,06  
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Altın Gr. 1.025 1.025 3,15  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.803 6.914 27,00  
Yarım 3.340 3.382 13,00  
Çeyrek 1.673 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,44 21,46 -0,25  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 -0,12  
B. Petrol 112 112 -2,82  
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