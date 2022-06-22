***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
22.06.2022 18:18
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1200000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,64
Satıcının Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Yusuf Şenel / 1.200.000
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
60
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
46,60 - 70,03
İşlem Tarihi
23/06/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. sermayesinin %3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000 TL nominal değerli payların, pay başına 60 TL fiyatla Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. tarafından Yusuf Şenel'e satışı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038759
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1218
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.024,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3362
|17,3380
|% 0,00
|
|Euro
|18,3334
|18,3888
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2011
|21,3074
|% -0,08
|
|Frank
|17,9544
|18,0626
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6085
|4,6316
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.803
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO