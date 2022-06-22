***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)1200000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)3,64Satıcının UnvanıNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıYusuf Şenel / 1.200.000İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarTEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)60Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları46,60 - 70,03İşlem Tarihi23/06/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. sermayesinin %3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000 TL nominal değerli payların, pay başına 60 TL fiyatla Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. tarafından Yusuf Şenel'e satışı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038759BIST