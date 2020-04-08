***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:32
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836368
BIST
14:1592.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 546,94
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:156,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:157,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:15358,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 358,55
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.619.473
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.628
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.345.865
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,78
|544.680.145
|% 3,72
|
|ASELS
|24,66
|488.182.136
|% 1,07
|
|THYAO
|9,57
|446.591.207
|% 0,42
|
|SASA
|9,17
|438.388.118
|% 2,57
|
|GARAN
|7,83
|323.949.511
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,34
|228.036.194
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|76.596.863
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|225.541.887
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,06
|66.365.327
|% 4,95
|
|IHLAS
|0,56
|29.551.312
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3368
|8,3786
|% 0,20
|
|Frank
|6,9440
|6,9858
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7964
|1,8054
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,79
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
|