***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:48
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838161
BIST
12:2696.241
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.308,56
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:266,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
12:267,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:26377,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,36
|Açılış
|: 377,40
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.986.018
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.952.985
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.577.442
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|8.131.801
|% -9,76
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IZTAR
|2,65
|261.379
|% -7,67
|
|THYAO
|10,70
|1.495.345.122
|% -1,83
|
|ASELS
|26,26
|1.069.518.363
|% -3,74
|
|PGSUS
|60,95
|1.065.721.062
|% -1,06
|
|GARAN
|8,32
|567.643.305
|% -3,03
|
|TSPOR
|5,36
|356.659.872
|% 3,08
|
|THYAO
|10,70
|1.495.345.122
|% -1,83
|
|YKBNK
|1,96
|236.686.011
|% -3,92
|
|IHLAS
|0,63
|60.276.653
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|98.417.339
|% -5,45
|
|MNDRS
|1,49
|129.975.303
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5564
|8,5993
|% -0,28
|
|Frank
|7,0832
|7,1259
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8180
|1,8271
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-12,04
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-7,50
|
|Tam
|2.479
|2.544
|-7,80
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-3,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,52
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|-1,03
|