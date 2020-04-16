***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:24
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838584
BIST
13:1495.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 98,89
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:146,9102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:147,5227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:14383,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 383,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.065.280
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.789.847
|% 9,94
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.740.278
|% -9,93
|
|DOCO
|358,70
|69.551.673
|% -9,83
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|CLEBI
|78,35
|24.137.255
|% -9,05
|
|PGSUS
|51,00
|809.618.929
|% -8,03
|
|THYAO
|10,21
|572.297.293
|% -1,45
|
|ASELS
|26,62
|493.226.067
|% 0,68
|
|ECILC
|4,67
|449.219.651
|% 6,86
|
|MGROS
|29,28
|383.561.261
|% 1,46
|
|ECILC
|4,67
|449.219.651
|% 6,86
|
|IHLAS
|0,58
|37.938.154
|% -4,92
|
|IHLGM
|1,01
|61.427.682
|% -0,98
|
|THYAO
|10,21
|572.297.293
|% -1,45
|
|IHEVA
|1,95
|104.429.176
|% -6,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6065
|8,6497
|% -0,27
|
|Frank
|7,1269
|7,1698
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8370
|1,8462
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,27
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,90
|
|Tam
|2.531
|2.592
|15,30
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,40
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|