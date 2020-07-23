***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 15:51
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861388
BIST
17:10119.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.041,30
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:106,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:107,9333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:10413,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,45
|Açılış
|: 413,81
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.728.351
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.465.499
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.245.165
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.661
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|116.215.856
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ARMDA
|25,76
|20.456.106
|% -4,66
|
|ASELS
|34,74
|1.665.405.145
|% 2,96
|
|THYAO
|11,86
|998.194.952
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,34
|983.735.346
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,22
|950.621.396
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,13
|685.935.131
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,34
|983.735.346
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,22
|950.621.396
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,13
|685.935.131
|% 0,32
|
|ODAS
|2,82
|549.508.779
|% 4,44
|
|IHLGM
|1,75
|291.386.761
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6822
|8,7258
|% -0,20
|
|Frank
|7,3611
|7,4055
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|9,17
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.752
|2.793
|34,00
|
|Tam
|2.779
|2.791
|22,70
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,10
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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