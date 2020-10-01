***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:15
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877644
BIST
10:061.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.152
En Düşük
1.149
10:067,6763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:069,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:06467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MERKO
|13,20
|32.983.202
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|670.688
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|1.926.342
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,17
|219.644.502
|% -2,05
|
|GARAN
|7,15
|78.483.762
|% 0,70
|
|ASELS
|19,26
|46.366.320
|% -0,31
|
|KRDMD
|3,40
|37.340.772
|% 0,29
|
|GUBRF
|33,26
|36.083.350
|% 3,55
|
|SISE
|7,17
|219.644.502
|% -2,05
|
|GARAN
|7,15
|78.483.762
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,40
|37.340.772
|% 0,29
|
|ODAS
|2,86
|27.452.934
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,74
|15.145.390
|% 0,58
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6681
|7,6762
|% -0,58
|
|Euro
|9,0055
|9,0179
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,8809
|9,9304
|% -0,45
|
|Frank
|8,2994
|8,3494
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% -0,52
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|12,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|