***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:54
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885752
BIST
16:101.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:108,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:109,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1684
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:10521,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,92
|Açılış
|: 521,30
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|403.685.504
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|53.767.377
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.149.199
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|984.209.202
|% -0,31
|
|PETKM
|4,20
|981.174.882
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,17
|900.493.891
|% -7,04
|
|TSKB
|2,31
|868.521.414
|% -9,41
|
|GARAN
|6,63
|701.260.826
|% 0,30
|
|TSKB
|2,31
|868.521.414
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,17
|900.493.891
|% -7,04
|
|PETKM
|4,20
|981.174.882
|% 2,44
|
|DOHOL
|2,41
|439.554.974
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,72
|307.925.233
|% -1,15
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5303
|8,5335
|% 1,11
|
|Euro
|9,9849
|9,9917
|% 1,71
|
|Sterlin
|11,0490
|11,1045
|% 1,66
|
|Frank
|9,2839
|9,3399
|% 1,54
|
|Riyal
|2,2672
|2,2785
|% 1,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,78
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.444
|3.530
|62,69
|
|Yarım
|1.665
|1.707
|30,32
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,16
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,11
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22CUSAN
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 927, 654 adet işlem
-
16:21INFO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 261 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 14, 610.00 milyon TL de
-
16:19KLGYO
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 986 adet işlem
-
16:18BAYRK
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 752 adet işlem