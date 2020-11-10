***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 15:21
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887758
BIST
16:381.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:388,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1573
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:389,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1845
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:38492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ALCAR
|154,00
|43.682.265
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.037.150
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,51
|4.940.015.515
|% 7,77
|
|GARAN
|7,63
|2.693.928.476
|% 2,01
|
|TCELL
|15,40
|1.624.871.936
|% -5,87
|
|PGSUS
|53,20
|1.515.671.463
|% 9,51
|
|TUPRS
|84,50
|1.095.457.982
|% 2,67
|
|THYAO
|11,51
|4.940.015.515
|% 7,77
|
|YKBNK
|2,51
|957.699.498
|% 1,62
|
|GARAN
|7,63
|2.693.928.476
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,86
|558.884.835
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,61
|908.576.081
|% 3,74
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1994
|8,2059
|% 1,90
|
|Euro
|9,6790
|9,6988
|% 1,93
|
|Sterlin
|10,7807
|10,8347
|% 2,05
|
|Frank
|8,8811
|8,9346
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 1,41
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|8,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|14,89
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.295
|3.380
|34,14
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|16,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,29
|
Seans Raporu
16:36
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.91 ) 1, 117
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ARTI, MARTI, YAPRK, KSTUR, MARKA, TKURU, ALCAR, EMNIS, ARSAN
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16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RODRG, BLCYT, BRKO, KERVN, DAGHL
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16:50
UZERB, DENGE, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:50
KLGYO, CASA, ULAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında