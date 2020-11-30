***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:15
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890484
BIST
10:211.312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -16,90
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:217,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:219,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:21448,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,07
|Açılış
|: 448,45
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|102.410.954
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|21.666.390
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|YESIL
|70,65
|4.192.696
|% -8,54
|
|TSKB
|2,23
|154.209.252
|% -7,47
|
|DGGYO
|9,35
|559.091
|% -7,33
|
|GARAN
|9,03
|258.608.706
|% -1,63
|
|KRDMD
|5,10
|198.423.587
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,16
|196.680.709
|% -0,46
|
|PETKM
|4,21
|193.738.156
|% -0,47
|
|TSKB
|2,23
|154.209.252
|% -7,47
|
|EKGYO
|2,16
|196.680.709
|% -0,46
|
|TSKB
|2,23
|154.209.252
|% -7,47
|
|TEKTU
|1,98
|118.254.307
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,93
|142.866.892
|% -2,01
|
|ITTFH
|2,31
|111.715.872
|% -2,12
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8323
|7,8355
|% 0,28
|
|Euro
|9,3748
|9,3858
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4319
|10,4842
|% 0,72
|
|Frank
|8,6447
|8,6968
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,29
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-9,34
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,37
|47,37
|-0,88
|