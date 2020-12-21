***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:01
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894005
BIST
12:471.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,63
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:477,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:479,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:47465,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,44
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:47
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.751.434
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.746.104
|% 9,92
|
|ALCAR
|308,90
|48.809.676
|% 9,89
|
|RAYSG
|18,02
|11.277.492
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,25
|1.151.105.018
|% 2,30
|
|TSKB
|1,92
|1.092.618.935
|% 4,35
|
|THYAO
|12,31
|985.576.179
|% -5,02
|
|GARAN
|9,72
|617.248.141
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,16
|578.733.806
|% -2,26
|
|TSKB
|1,92
|1.092.618.935
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,16
|578.733.806
|% -2,26
|
|ODAS
|4,02
|351.554.215
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,43
|118.437.029
|% -0,69
|
|THYAO
|12,31
|985.576.179
|% -5,02
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6443
|7,6537
|% 0,33
|
|Euro
|9,3128
|9,3200
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1006
|10,1512
|% -1,60
|
|Frank
|8,5909
|8,6426
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0356
|2,0458
|% 0,41
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|17,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|6,80
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|3,29
|
|Çeyrek
|745
|762
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,37
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,20
|