***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:47
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901705
BIST
10:421.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:427,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:429,0743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:42444,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,83
|Açılış
|: 444,18
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,67
BIST En Aktif Hisseler10:42
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|KUTPO
|65,25
|90.873.679
|% -4,88
|
|ESEN
|22,40
|85.651.050
|% -4,84
|
|SILVR
|9,86
|7.757.802
|% -4,46
|
|SISE
|7,79
|695.851.267
|% 1,96
|
|THYAO
|13,09
|445.641.913
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,50
|325.263.526
|% 2,04
|
|PETKM
|5,30
|294.504.259
|% 0,19
|
|TSKB
|1,92
|235.515.906
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,50
|325.263.526
|% 2,04
|
|TSKB
|1,92
|235.515.906
|% 1,05
|
|SISE
|7,79
|695.851.267
|% 1,96
|
|PETKM
|5,30
|294.504.259
|% 0,19
|
|THYAO
|13,09
|445.641.913
|% 1,79
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4242
|7,4272
|% -0,36
|
|Euro
|9,0676
|9,0743
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1316
|10,1824
|% -0,25
|
|Frank
|8,3473
|8,3976
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% -0,46
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,45
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,41
|