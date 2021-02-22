***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 17:45
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911445
BIST
17:391.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:397,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:398,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1210
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:39410,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 10,30
|Açılış
|: 410,32
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
410,90
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:39
|FROTO
|211,20
|743.355.606
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.964.880
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|206.700.142
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|59.193.403
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.695.506
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|ISGSY
|26,10
|10.080.593
|% -9,94
|
|SASA
|40,34
|2.226.801.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,50
|2.115.367.238
|% -4,42
|
|THYAO
|12,57
|1.811.627.755
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|TSKB
|1,77
|599.585.054
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|EKGYO
|2,42
|518.596.325
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|834.701.193
|% 3,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0631
|7,0655
|% 1,20
|
|Euro
|8,5800
|8,5848
|% 1,43
|
|Sterlin
|9,9055
|9,9551
|% 1,61
|
|Frank
|7,8641
|7,9114
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8824
|1,8918
|% 1,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|22,07
|
|Altın Gr.
|408
|408
|8,44
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,15
|63,15
|1,01
|
Seans Raporu
17:39
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