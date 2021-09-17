***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 13:37
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964247
BIST
15:341.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:348,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0725
|Açılış
|: 75,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 75,6700
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:3410,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0732
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6800
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:346,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,32
|
|Önceki Kapanış
|: 6,28
|
6,40
En Düşük
6,26
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TEZOL
|18,44
|12.599.296
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,94
|100.583.250
|% 8,39
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|48.694.905
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.384.286
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.730.651
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|401.098.224
|% 1,25
|
|TUPRS
|109,30
|341.775.553
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,82
|300.466.407
|% -0,73
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5957
|8,5983
|% 0,85
|
|Euro
|10,1273
|10,1321
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8321
|11,8914
|% 0,96
|
|Frank
|9,2322
|9,2878
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2864
|2,2978
|% 0,90
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|4,60
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,56
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|27,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|32,67
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|15,81
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,40
|75,40
|-0,27
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:44OYLUM
Yüzde 7.16 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 563, 955 adet işlem
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15:43GLRYH
Yüzde 7.47 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 838 adet işlem
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15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KRDMD, SASA
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15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 59 artarak (% 0.29 ) 1, 247
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15:42
DOCO, AKYHO, OYLUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında