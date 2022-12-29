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***NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

29.12.2022 18:10
***NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
935978
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,46
Satıcının Unvanı
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. / 935.978 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
81
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
64,07 TL - 96,26 TL
İşlem Tarihi
30/12/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) pay geri alımı yoluyla sahip olduğu sermayesinin %1,4625'ine tekabül eden 935.978 TL nominal değerli paylarının Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 81,00 TL fiyatla satışı, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 30/12/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091222


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TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
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Altın Gr. 1.090 1.090 4,30  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.360 7.423 33,00  
Yarım 3.564 3.628 10,00  
Çeyrek 1.788 1.813 4,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,48  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 0,27  
B. Petrol 82,97 82,97 -1,02  
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