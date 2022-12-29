***NATEN* *ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NATEN******ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)935978Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)1,46Satıcının UnvanıEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. / 935.978 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)81Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları64,07 TL - 96,26 TLİşlem Tarihi30/12/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Şirket) pay geri alımı yoluyla sahip olduğu sermayesinin %1,4625'ine tekabül eden 935.978 TL nominal değerli paylarının Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 81,00 TL fiyatla satışı, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 30/12/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091222BIST