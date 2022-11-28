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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

28.11.2022 15:59
***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi ile bataryalı güneş enerjisi santrali yatırımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28/11/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,80
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında  Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak  şekilde, 10.000.000.- TL  sermayeli Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji  Yatırımları A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmişti. Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan şirket 28.11.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Esenboğa Elektrik bünyesinde kurulan yeni şirketimiz ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi ile bataryalı güneş enerjisi santrali yatırımları yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082600


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Yarım 3.396 3.455 -20,00  
Çeyrek 1.693 1.727 -10,00  
Gümüş.Ons 21,37 21,41 -0,04  
Gümüş Gr. 12,83 12,84 -0,03  
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