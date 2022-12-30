***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
30.12.2022 11:57
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin %1,4625'ine tekabül eden toplam 935.978 TL nominal değerli payların, pay başına 81,00 TL fiyatla Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye satışı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/12/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ESEN 30/12/2022 935.978 % 1,4625 81 % 0,0042 33.696.014,16 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091388
BIST