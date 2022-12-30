***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi26.08.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %1,4625'ine tekabül eden toplam 935.978 TL nominal değerli payların, pay başına 81,00 TL fiyatla Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye satışı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/12/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarESEN 30/12/2022 935.978 % 1,4625 81 % 0,0042 33.696.014,16 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091388BIST