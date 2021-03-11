***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021 - 10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerji Santraliİhaleyi Açan TarafT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesi 36 ilde 74 yarışmada 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere ve yarışmalara göre farklı tarihlerde açılan başvuru alımları devam etmektedir. Bu kapsamda şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bugün Kilis - 2 (10 MW), Osmaniye - 2 (15 MW) ve Aksaray - 2 (10 MW) yarışmalarına yaptığı 35 MW lık başvuru ile 11 Mart 2021 tarihi itibariyle toplamda 115 MW başvuru gerçekleştirmiştir. 8-12 Mart arasında devam eden YEKA GES-3 İhalesine kalan yarışmalar için de başvurularımız devam edecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917452BIST