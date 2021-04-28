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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

28.04.2021 12:12



***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/04/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
18,50 Kuruş/kWh
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya - 3 (10 MW) ihalesi için 18,50 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz 10 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES - 3 İhalesi lisans toplamı 60 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931635


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AYCES 65,05 3.676.188 % 9,97  
INTEM 42,14 3.749.673 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
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