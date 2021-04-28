***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerji Santraliİhaleyi Açan TarafT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi12/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih28/04/2021İhale SonucuOlumluİhale Bedeli18,50 Kuruş/kWhİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya - 3 (10 MW) ihalesi için 18,50 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz 10 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES - 3 İhalesi lisans toplamı 60 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931635BIST