***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NATENYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca 200.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanın 3.000.000.000-TL çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,Gerekli izinlerin alması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, gerekli izinler için 01.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESEN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 ESEN Article_Association_CMB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253452BIST