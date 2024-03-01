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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2024 11:57
***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NATEN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 200.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanın 3.000.000.000-TL çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
Gerekli izinlerin alması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,
Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, gerekli izinler için 01.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESEN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 ESEN Article_Association_CMB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253452


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