***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NATENYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.03.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme 6'ncı maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.03.2024 tarihinde başvurulmuştu.Kurul'un 12.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51058 sayılı onay yazısına istinaden, Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'ncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü E-50035491-431.02-00095267401 sayılı yazısı ile izin vermiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESEN Article_Association_CMB.pdfEK: 2 ESEN Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262209BIST