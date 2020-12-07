***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
07.12.2020 20:25
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş enerji santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyon
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Koşulları
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Karşı Taraf
Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenecektir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan,11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştır.
Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir.
Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, USD 2.660.000 satış geliri ve yaklaşık USD 2.500.000 Net Gelir beklenmektedir.
Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %38 artarak, 46.060 kWp güce ulaşacaktır.
Satış bedeline istinaden, USD 100.000 (Yüzbin Amerikan Doları) peşinat, Özyer Group'a (Hasan Özyer ve Ömer Özyer'e) ödenmiştir.
Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891934
BIST