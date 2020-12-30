***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.12.2020 20:55
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerjisi Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyon
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
13.625.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%158
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%81
Alım Koşulları
Toplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Karşı Taraf
Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2020 tarih ve 2020-1519 sayılı değerleme raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
26.400.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştı.
Bu satın almanın toplam bedeli 13.625.000 USD (On Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro tutarında 7 yıl vadeli banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.
Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir.
Bu satnraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir beklenmektedir.
Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %36.34 artarak, 46.060 kWp güce ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895784
BIST