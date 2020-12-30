Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

30.12.2020 20:55



***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerjisi Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyon
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
13.625.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%158
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%81
Alım Koşulları
Toplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Karşı Taraf
Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2020 tarih ve 2020-1519 sayılı değerleme raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
26.400.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştı.
Bu satın almanın toplam bedeli 13.625.000 USD (On Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro tutarında 7 yıl vadeli banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar özkaynaklardan karşılanmıştır. 
Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir.
Bu satnraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir beklenmektedir.
Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %36.34 artarak, 46.060 kWp güce ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895784


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.480
Değişim :  1,39% |  20,22
Açılış :  1.463  
Önceki Kapanış :  1.460  
En Yüksek
1.483 En Düşük
1.463
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 143,00 345.505 % 10,00  
YBTAS 15.565,10 401.634 % 10,00  
DOCO 613,10 406.704.139 % 9,99  
BERA 19,26 135.592.717 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.650.253 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3718 7,3808 % -0,20  
Euro 9,0380 9,0650 % 0,07  
Sterlin 10,0197 10,0699 % 0,70  
Frank 8,3340 8,3842 % 0,10  
Riyal 1,9622 1,9721 % -0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 10,51  
Altın Gr. 449 449 2,01  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,43 26,47 0,21  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,05  
B. Petrol 51,50 51,50 0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru