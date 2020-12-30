***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerjisi SantraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAfyonAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli13.625.000 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%9Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%158Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%17Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%22İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%81Alım KoşullarıToplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektirİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedirKarşı TarafÖzyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacaktırMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.12.2020 tarih ve 2020-1519 sayılı değerleme raporuDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar26.400.000 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.AçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştı.Bu satın almanın toplam bedeli 13.625.000 USD (On Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro tutarında 7 yıl vadeli banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp'tir.Bu satnraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir beklenmektedir.Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %36.34 artarak, 46.060 kWp güce ulaşmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895784BIST