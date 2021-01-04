***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerji SantraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkaraAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli13.666.385 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%9Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%157Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%17Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%22İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%80Alım KoşullarıŞirketler kredi borçlarıyla devir alınacaktır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etki etmesi beklenmektedir.Karşı TarafNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOrtak Yönetimi Sağlayan Hakim OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma Hakkı Doğmamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Şirketi'nin Belirlemiş Olduğu DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.12.2020 ve 1523 NumaralıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar20.318.000 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem, Değerleme Rapor Sonucuna Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin hakim ortağı ve ortak kontrolüne sahip Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne ait, içerisinde 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin satın alınmasına karar vermiştir.Bu satın alma işleminin bedeli, değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı olan 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır.Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %22,34 artarak, 56.350 kWp güce ulaşmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896495BIST