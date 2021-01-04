Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

04.01.2021 09:00



***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerji Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
13.666.385 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%157
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%80
Alım Koşulları
Şirketler kredi borçlarıyla devir alınacaktır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak Yönetimi Sağlayan Hakim Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma Hakkı Doğmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Şirketi'nin Belirlemiş Olduğu Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2020 ve 1523 Numaralı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.318.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem, Değerleme Rapor Sonucuna Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin hakim ortağı ve ortak kontrolüne sahip Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne ait, içerisinde 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin satın alınmasına karar vermiştir.
Bu satın alma işleminin bedeli, değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı olan 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.
Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır.
Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %22,34 artarak, 56.350 kWp güce ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896495


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:211.498
Değişim :  1,43% |  21,14
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.498 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler13:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 19.672.262 % 10,00  
CASA 116,60 741.265 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 287.518 % 10,00  
TGSAS 13,98 2.533.470 % 9,99  
daha fazla
13:19 Alış Satış %  
Dolar 7,3497 7,3576 % -0,97  
Euro 9,0315 9,0451 % -0,33  
Sterlin 10,0330 10,0833 % -0,93  
Frank 8,3284 8,3786 % -0,34  
Riyal 1,9545 1,9643 % -1,01  
daha fazla
13:19 Alış Satış %  
Altın Gr. 457 457 3,59  
Cumhuriyet 3.030 3.075 26,00  
Tam 3.015 3.091 24,75  
Yarım 1.457 1.495 11,97  
Çeyrek 731 748 5,98  
Seans Raporu 13:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru