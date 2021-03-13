***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş enerji santraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya - Antalya - Ankara - Eskişehir - Adana - MuğlaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeliİşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Koşullarıİşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedirKarşı TarafKinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacaktırMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenecektirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştır.Söz konusu satın alma işlemine istinaden, 3.000.000 Euro (Üç Milyon Euro) peşinat, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ödenmiştir.Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir.Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir.Bu satın alma ile birlikte, şirketimizin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03 MWp'ye ulaşacaktır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir.Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918094BIST