***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önceki KAP açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere, Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklıklarından Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., İtalya'da proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam etmekte olup 1 Ekim 2020 tarihinde, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından İtalya'da Via Domenico Scina 161, Palermo adresinde Şube açılması kararlaştırılmıştır. Şube açılışına ilişkin başvurumuz 20.11.2020 tarihinde, 97352890822 vergi kimlik numarası ile, Palermo Ticaret Sicili tarafından onaylanmış ve Şube aktif hale gelmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889639BIST