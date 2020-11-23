***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 19:18
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önceki KAP açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere, Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklıklarından Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., İtalya'da proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam etmekte olup 1 Ekim 2020 tarihinde, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından İtalya'da Via Domenico Scina 161, Palermo adresinde Şube açılması kararlaştırılmıştır. Şube açılışına ilişkin başvurumuz 20.11.2020 tarihinde, 97352890822 vergi kimlik numarası ile, Palermo Ticaret Sicili tarafından onaylanmış ve Şube aktif hale gelmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889639
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8905
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 0,2715
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 0,2961
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,69
|Açılış
|: 465,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8840
|7,8905
|% 3,56
|
|Euro
|9,3249
|9,3378
|% 3,27
|
|Sterlin
|10,4361
|10,4885
|% 3,35
|
|Frank
|8,5883
|8,6400
|% 3,13
|
|Riyal
|2,0930
|2,1035
|% 3,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-34,93
|
|Altın Gr.
|465
|466
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
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17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında