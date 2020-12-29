***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile SAF MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 15.518.596 Türk Lirası (2.301.472 Amerikan Doları) bedelli sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895521BIST