***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Energes 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir. Yine Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Ysf Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Snl Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margün 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir.Devir işlemleri 20.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903585BIST