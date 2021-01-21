***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 08:44
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Energes 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir. Yine Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Ysf Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Snl Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margün 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir.
Devir işlemleri 20.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903585
BIST
18:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.578
En Düşük
1.578
18:057,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05446,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|1.177.297
|% 9,99
|
|COSMO
|16,63
|1.521.828
|% 9,99
|
|TKURU
|348,50
|223.040
|% 9,97
|
|PKENT
|1.576,00
|384.544
|% 9,97
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SISE
|8,16
|18.704.401
|% 0,74
|
|GARAN
|10,08
|13.474.359
|% 0,30
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|VKING
|8,22
|10.367.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,47
|6.504.205
|% 1,38
|
|TSKB
|1,98
|6.139.174
|% 0,00
|
|SISE
|8,16
|18.704.401
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3937
|7,3990
|% -0,27
|
|Euro
|8,9762
|8,9897
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1237
|10,1745
|% 0,29
|
|Frank
|8,3029
|8,3529
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|4,58
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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