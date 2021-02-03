***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.'nin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Yine %100 bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmektedir.Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907328BIST