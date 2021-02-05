***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 19:49
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Şirketimizin 03.02.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş. şirketlerimiz Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmiş olup Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL olmuş ve 05.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Yine Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerimiz Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleşmiş olup Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ninbirleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 17.000.000 TL olmuş ve 05.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907954
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|14.540.069
|% 10,00
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|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
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|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
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|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
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|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
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|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
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|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
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|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
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|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
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|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
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|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
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|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
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|Alış
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|Dolar
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|7,0686
|% -0,94
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|Euro
|8,5079
|8,5136
|% -0,43
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|Sterlin
|9,6676
|9,7161
|% -0,62
|
|Frank
|7,8248
|7,8719
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.814
|20,55
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|Altın Gr.
|411
|411
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
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|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
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|Gümüş.Ons
|26,96
|26,99
|0,62
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,06
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