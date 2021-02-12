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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 18:29



***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021 - 05.02.2021 - 11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Şirketimizin 11.02.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Snl Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Ysf Enerji Urt. San. Ve Tic A.Ş., Margün 13 Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Margün 1 Enerji San. ve Tic. A.Ş., Saf Akçe Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş. ve Ulus Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş.şirketleri Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında birleşmiş olup Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 77.000.000 TL olmuş ve 12.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Yine %100 bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Ased Danışmanlık İnşaat Enerji Üretim ve Tic. A.Ş., Bozok Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Çapanoğlu Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Desti Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Sorgun Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Yozgat Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Ramges Elektrik Üretim A.Ş., Serra Güneş Enerjisi Üretim A.Ş., Gül1ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül2ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül3ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül5ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül6ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül7ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül8ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sarıges Enerji İnşaat Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti., Maviges Enerji Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti., Er2ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Er3ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Er4ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve Er5ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketleri Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleşmiş olup Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin birleşme sonrası nakden ödenmiş sermayesi 115.000.000 TL olmuş ve 12.02.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Bu işlemler sonrasında Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları için birleşme çalışmaları tamamlanmış olup şirketler ve sermaye tutarları
Şirket Adı Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 310.000.000 TL
Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. 115.000.000 TL
Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 77.000.000 TL
Angora Elektrik Üretim A.Ş. 70.000.000 TL
Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. 17.000.000 TL
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909434


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